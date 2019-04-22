شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يكشف عن عرض أوروبي كبير للاعب بيراميدز (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، إنه تلقى عرضًا أوروبيًّا كبيرًا لأحد نجوم الفريق، رافضًا الكشف عن اسم اللاعب أو الفريق الأوروبي الذي تقدم بالعرض.

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وأضاف «آل الشيخ» في مداخلة هاتفية ببرنامج مساء الأنوار: «أفضل عدم الحديث عن اللاعب والنادي الأوروبي، لعدم التأثير على اللاعب، خاصة أن الفريق لديه مباريات مهمة وحاسمة الفترة المقبل».

وتابع: «الفريق يضم لاعبين جميعهم نجوم، لدينا كينو الذي كلفنا عقده وراتبه حوالي 12 مليون دولار، وتلقى من قبل عرضًا صينيًا بـ17 مليون دولار، وسندعم الفريق بلاعبين كبار أيضًا الموسم المقبل».