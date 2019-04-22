شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: بيراميدز سيحدد بطل الدوري هذا الموسم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، إنه تحدث قبل ذلك عن أن فريقه سيؤثر بقوة في منافسات بطولة الدوري، وإن الأيام أثبتت أنه من سيحدد بطل المسابقة هذا الموسم.

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وأضاف «آل الشيخ»، في مداخلة هاتفية ببرنامج مساء الأنوار: «وضعنا خطة كبيرة للموسم المقبل. والحمدلله أسسنا فريق في 3 شهور يضم أكبر وألمع النجوم، وينافس على البطولات، وبيراميدز هو من سيحدد بطل الدوري».

وتابع: «ننافس من أجل المشاركة في بطولة أفريقية الموسم المقبل، وأتوقع كما قلت من قبل فوز الأهلي بلقب الدوري، وحصول الزمالك على المركز الثاني».