حكم سابق بالبريميرليج: صلاح لم يكن بحاجة للسقوط.. ركلة الجزاء "صحيحة"

أكد الحكم الإيرلندي السابق ديرموت جالاجر أن ركلة الجزاء التي حصل عليها النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في مباراة كارديف سيتي صحيحة.

وحل ليفربول ضيفًا على كارديف في مباراة الجولة الـ35 من بطولة الدوري، وحقق الفوز بهدفين دون رد ليعود بهما إلى صدارة جدول الترتيب بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني الذي يتبقى له مباراة مؤجلة أمام مانشستر يونايتد.

وخلال تصريحات لشبكة سكاي سبورتس قال الأيرلندي الذي سبق له التحكيم في بطولة الدوري الإنجليزي: "ركلة جزاء صلاح أمام كارديف صحيحة بدون شك".

وأضاف: "أعتقد أنها خطأ وعقوبة على شون موريسون (لاعب كارديف)، إذا قمت بلف ذراعيك حول لاعب بهذه الطريقة فأنت معرض للعقوبة".

Advertisements

وتابع: "الحكم ليس لديه خيار سوى احتساب الخطأ، لم يكن مضطراً لانتظار سقوط صلاح، ليس شرطًا أن يسقط لكي تحتسب، كان من المفترض أن يحتسبها الحكم حتى قبل سقوط لاعب ليفربول".

وأكمل: "أعتقد أن وضع موريسون ذراعيه حول مو مخاطرة، إنها عقوبة ، لا شك في ذلك".

جدير بالذكر أن ليفربول لديه مباراة مقبلة أمام هدرسفيلد تاون يوم الجمعة المقبل، يليها مواجهة هامة أمام برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.