ريال مدريد يُحبط مساعي إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، لاعب وسط تشيلسي، سيعود إلى ريال مدريد في يونيو / حزيران المقبل، لينضم للفريق مجددًا بداية من الموسم الجديد.
وأضاف أن النادي الملكي يرى أن مستقبل كوفاسيتش سيكون في إسبانيا برفقة زين الدين زيدان، مدرب الريال.
يشار إلى أن أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان، من أبرز المهتمين بالتعاقد مع كوفاسيتش خلال الصيف المقبل.
وكان كوفاسيتش قد انتقل إلى صفوف نادي تشيلسي، في الصيف المقبل، على سبيل الإعارة.
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