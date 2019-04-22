مبابي: أحب ريال مدريد كمشجع.. ومستمر فى باريس سان جيرمان

رد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي عن الأنباء التى تحدثت عن اقترابه من الانتقال إلى ريال مدريد، عقب تتويجه للمرة الثالثة على التوالى بلقب الدوري الفرنسي.

وحقق باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي أمس للموسم الثانى على التوالى، وكان مبابي قد سبق له التتويج قبل موسمين باللقب مع فريقه السابق موناكو.

وقال مبابي، فى تصريحات لقناة "كنال بلوس" الفرنسية، إنه لا يفكر فى الرحيل إلى ريال مدريد ومستمر مع فريقه الفرنسى عكس ما أشيع خلال الفترة الأخيرة، وأوضح قائلا، "أنا جزء من مشروع باريس سان جيرمان وسأواصل العمل مع فريقى لتحقيق أهداف هذا المشروع، ومرتبط بعقد حتى 2022."

وعن ريال مدريد قال مبابى، "بكل تأكيد سعيد بعودة زيدان لتدريب الفريق مرة أخرى، كما أشاهد مباريات الفريق كمشجع للنادى".

ويقدم مبابي موسمًا مميزًا مع باريس سان جيرمان حتى الآن وسجل 30 هدفًا في الدورى، آخرها هاتريك أمام موناكو أمس، وأصبح أحد أبرز المرشحين لتدعيم ريال مدريد الذى يعانى منذ بداية الموسم الجارى وخرج من المنافسة على كل الألقاب هذا الموسم.