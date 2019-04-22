صافرة إيطالية لإدارة نهائي كأس أمير الكويت

كشف الأمين العام للاتحاد الكويتي لكرة القدم، محمد خليل، عن طاقم الحكام الذي سيدير المباراة النهائية لكأس الأمير، غدًا الثلاثاء، والمقررة بين الكويت والقادسية.

وقال خليل في مؤتمر صحفي بمقر اتحاد الكرة، إن الحكم الإيطالي ميشيل فاب سيدير المباراة، بمعاونة 4 حكام، وهم ماورو تونوليني وإيلينيتو دي ليبيراتوري كمساعدين، وماركو دي بيلو وجيانولكا فوتو لتقنية الفيديو.

وأضاف خليل، أن 3 حكام من الكويت سيتواجدون ضمن الطاقم التحكيمي، حيث سيتولى طلال الحبيب، مهمة الحكم الرابع، وهاشم إبراهيم وعلي الحزر كحكمين إضافيين.



جدير بالذكر ان تقنية الفيديو تستخدم في الملاعب الكويتية للمرة الثانية في الموسم الحالي، حيث سبق تطبيقها في نهائي بطولة ولي العهد.

من جهة أخرى، أعلن خليل، النسخة الجديدة لكأس الأمير، مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة وقع اختياره على تصميم قام به محمد رباح، فيما فاز تصميم عبد العزيز التميمي، بالميداليات التي ستقدم في المباراة النهائية.

