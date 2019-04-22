برشلونة يدرس تمديد عقد محاربه

يخطط نادي برشلونة الإسباني، لتمديد عقد لاعب خط الوسط، خلال الفترة المقبلة، بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه منذ انضمامه للبلوجرانا في صيف 2018 الماضي.

وذكرت صحيفة "سبورت"، أن برشلونة يسعى لتمديد عقد التشيلي أرتورو فيدال، نجم وسط الفريق الكتالوني، مشيرة إلى أن النادي يريد تمديد عقد فيدال إلى عام 2022.

وانتقل فيدال إلى صفوف برشلونة في 4 أغسطس / آب الماضي، قادمًا من بايرن ميونخ في صفقة بلغت قيمتها 25 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى عام 2021.



وأضافت الصحيفة أنه بعد أكثر من 8 أشهر، أصبح التشيلي بطاقة قوية وأساسية لإرنستو فالفيردي، مدرب الفريق، لاسيما وأنه يتمتع بخصائص عديدة أبرزها أنه يبذل جهدًا إضافيًا بجانب الحماس.

وأكدت أن اللاعب فاجأ بالتزامه اللاعبين الشباب، والذي يحاول دائمًا مساعدتهم، موضحة أن التشيلي فيدال حقق التوقعات المنتظرة في برشلونة، ومن المتوقع أن يظل مهمًا وأساسيًا بالفريق.