صافرات جماهير الريال تمهد لرحيل بيل

كشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الإثنين، أن اللاعب الويلزي جاريث بيل، يقضي أيامه الأخيرة داخل نادي ريال مدريد.

ونال بيل، وابلًا من صافرات الاستهجان من قبل جماهير النادي خلال المباريات الأخيرة، التي لعبها فريقه على ملعبه، وكان أخرها مباراته أمام أتلتيك بيلباو، ضمن منافسات الدوري الإسباني "الليجا".

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الإثنين، إن بيل بعد 6 سنوات من المستوى المتذبذب مع ريال مدريد، بسبب الإصابات المتلاحقة التي تطارده، أخفق في أن يكون قائدًا للفريق خلفا للبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي رحل إلى يوفنتوس.

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وأكدت الصحيفة، أن بيل سيرحل لا محالة عن النادي الملكي مع نهاية الموسم الجاري، وأن إدارة النادي الملكي قررت التخلص من اللاعب الويلزي حتى لو عن طريق الإعارة إذا لم تفلح في بيعه بثمن مناسب.

وأشارت "ماركا" إلى أن بيل لم يتلق أي عروض منذ عودة الفرنسي زين الدين زيدان لمنصب المدير الفني لريال مدريد، في آذار / مارس الماضي، رغم أن زيدان ألمح في أكثر من مناسبة إلى أن قائد منتخب ويلز لن يكون ضمن حساباته.

وذكرت وسائل إعلامية في إسبانيا أن ريال مدريد يسعى إلى تمديد عقود بعض من لاعبيه بناء على طلب من زيدان، ليس من ضمنهم جاريث بيل الذي أصبح التخلص منه هو الهدف الأول لإدارة النادي الإسباني بعد ظهوره بشكل باهت هذا الموسم.