شكرا لقرائتكم خبر عن البلطان يفتتح المركز الصيفي لذوي الاحتياجات الخاصة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

افتتح رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وأولياء أمور المشاركين، فعاليات المركز الصيفي الـ13 لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يضم أكثر من 100 مشارك، وستمتد الفعاليات 6 أسابيع، بإشراف نخبة من المدربين المختصصين أصحاب الخبرة الكبيرة في التعامل مع هذه الفئة.

ويستهدف المركز أصحاب الفئات الخاصة؛ توحد، داون، فكرية، حركية، صم، مكفوفين، تعدد، ويقدم لهم فعاليات ترفيهية تشمل؛ كرة قدم، كرة سلة، سباحة، تنس طاولة، فرفيرا، هوكي، مرسم فني، ألعاب حركية، ألعاب إلكترونية، ألعاب هوائية، مشاهد مسرحية ومسابقات، إضافة إلى تدريبات سلوكية، كما سيقدم لهم المركز وجبات يومية مجانية، وملابس رياضية، وجوائز يومية.