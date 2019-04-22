الأهلى ضد المصرى.. معسكر مغلق للأحمر بعد غد استعدادا لأبناء بورسعيد...

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جدة - عمرو شويل الأهلى ضد المصرى..الأحمر يسافر غدا إلى السويس

الأهلى ضد المصرى، استقر الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي السفر إلى السويس ظهر بعد غد الأربعاء، للدخول في معسكر مغلق؛ استعدادا لمواجهة المصري التي تقام مساء الخميس المقبل على استاد الجيش بالسويس، والمؤجلة من الأسبوع الـ19 في بطولة الدوري العام.

الأهلى ضد المصرى، ويؤدي الأهلي مرانه صباح الأربعاء المقبل على ملعب التتش ثم يتناول اللاعبون وجبة الغداء قبل التوجه إلى السويس.

الأهلى ضد المصرى.. محاضرات لتحفيز اللاعبين

الأهلى ضد المصرى ، وحرص الجهاز الفني للأهلي على تحفيز اللاعبين من خلال المحاضرات النظرية، كما حرص الجهاز على تصحيح بعض الأخطاء من خلال تدريبات الكرة والتركيز على ضرورة العودة من جديد إلى طريق الانتصارات.





الأهلى ضد المصرى.. تجهيز حسام عاشور لقمة بورسعيد

الأهلى ضد المصرى، ويخضع حسام عاشور، كابتن الأهلي، لبرنامج تأهيلي لتجهيزه لمباراة المصري التي تقام مساء الخميس المقبل على استاد الجيش بالسويس والمؤجلة من الأسبوع الـ19 في بطولة الدوري العام.

واشتكى عاشور من آلام في العضلة الضامة، ويخضع لبرنامج تأهيلي على أن يتم تحديد فرص مشاركته في المران الجماعي وتجهيزه للمصري خلال الـ48 ساعة المقبلة.



حسام عاشور 1

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الأهلى ضد المصرى.. التتش يشهد مران اليوم

الأهلى ضد المصرى، ويؤدي الأهلي مرانه عصر اليوم على ملعب التتش، تحت قيادة مارتن لاسارتي ، ويسعى الجهاز إلى تجهيز اللاعبين معنويا وفنيا من خلال المحاضرات النظرية وتدريبات الكرة.

الأهلى ضد المصرى.. برنامج استشفائى لمروان محسن

الأهلى ضد المصرى ، كما يخضع ، مروان محسن، مهاجم الفريق لبرنامج استشفائي للتخلص من حالة الإجهاد العضلي التي اشتكى منها خلال الفترة الأخيرة ويتم تجهيزه للمباريات القادمة حيث يغيب عن مواجهه المصري القادمة بسبب الإيقاف.



مروان محسن

الاهلى ضد المصري، كان الجهاز الفني قد قام بتنفيذ برنامج استشفائي لبعض اللاعبين بعد العودة من فترة الراحة للتخلص من حالة الإجهاد؛ بسبب ضغط المباريات خلال الفترة الماضية، وتم وضع برنامج خاص لمروان محسن؛ للتعافي بشكل نهائي من حالة الإجهاد العضلي والتواجد مع الفريق في المران الجماعي.