شكرا لقرائتكم هانى أبو ريدة يدلى بصوته فى استفتاء التعديلات الدستورية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدلى المهندس هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بصوته فى استفتاء التعديلات الدستورية. وتوجه أبو ريدة للجنته الانتخابية فى مدرسة أمل أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة وأدلى بصوته على تعديلات الدستور المعروضة على الشعب المصرى للاستفتاء.. وعبر أبو ريدة عن سعادته بإقبال الشعب المصرى على التصويت وممارسة حقه فى الديمقراطية وإبداء الرأى فى التعديلات الدستورية.



هانى أبو ريدة Advertisements



هانى ابو ريده

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.