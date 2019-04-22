شكرا لقرائتكم جون أنطوى يرحل عن مصر المقاصة فى الميركاتو الصيفى المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق الغانى جون أنطوى مهاجم مصر المقاصة مع إدارة ناديه على الرحيل، عن الفريق الفيومى فى الانتقالات الصيفية المقبلة بشرط إحضار عرض رسمى خلال الفترة المقبلة.

كان أنطوى قد دخل فى صدام مع الجهاز الفنى السابق للفريق بقيادة طلعت يوسف وطلب الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن محمد عبد السلام رئيس النادى عقد جلسة مع اللاعب، أكد له فيها أنهلا يقف فى وجه أى لاعب يرغب فى الرحيل، وفى حالة إحضار عرض رسمى فسيقوم على الفور بالموافقة على رحيله.

كان جون أنطوى قد أصيب بالتواء فى مفصل أنكل القدم فى مباراة فريقه الأخيرة أمام الاتحاد السكندرى، التى أقيمت الجمعة الماضية باستاد المكس وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

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