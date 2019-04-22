شكرا لقرائتكم الزمالك ضد بيراميدز.. خالد بوطيب جاهز لقمة الدوري المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أظهرت نتيجة الأشعة التى خضع لها خالد بوطيب مهاجم الزمالك، سلامة مفصل الركبة ليؤكد اللاعب للسويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق أنه أصبح جاهزا للتواجد مع الفريق الأبيض فى مواجهة بيراميدز، التى ستقام فى الثامنة من مساء غد الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوى، فى المباراة المؤجلة بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

وطالب السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، من بوطيب ضرورة إنهاء برنامجه التأهيلى الموضوع من جانب الجهاز الطبى حتى لا تتفاقم الإصابة بعد استبداله فى المباراة الماضية أمام الإسماعيلى بالدورى ونزول عمر السعيد بدلا منه بسبب الإصابة التى تعرض لها فى الركبة فى اللقاء الذى فاز فيه الزمالك بثنائية نظيفة وطالب السويسرى كريستيان جروس من المهاجم المغربى الخضوع لاختبار اليوم قبل مران الفريق لحسم موقفه بشكل نهائى من مواجهة بيراميدز.

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