شكرا لقرائتكم بريوفيتش يحضر احتفالات باوك بأول لقب دوري منذ 34 عاماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حضر المهاجم الصربي، ألكساندر بريوفيتش، لاعب اتحاد جدة، احتفالات باوك سالونيك اليوناني، فريقه السابق، ببطولة الدوري بعدما حققها الفريق للمرة الأولى منذ 34 عاماً.

وساهم بريوفيتش بتحقيق فريقه السابق للقب الدوري اليوناني بستجيله 9 أهداف في الموسم الحالي، كما يحتل سادس الترتيب الحالي للهدافين رغم انتقاله إلى الاتحاد في يناير الماضي.

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ويعد فوز باوك بالدوري هو الثالث له في تاريخه، موسمي 1975 – 1976، 1984 – 1985، والبطولة الحالية. وكان بريوفيتش قد انتقل لصفوف فريق مدينة سالونيكا أو ثيسالونيكي، في يناير 2017 قادما من ليغيا وارساو البولندي، واستطاع تسجيل 55 هدفا في 86 لقاء، وساهم معهم بالفوز بكأسي اليونان 2017 و2018، ولقب الدوري وهداف الموسم الماضي.

بريوفيتش عندما كان لاعباً في باوك

وفاز فريق باوك على ليفادياكوس بخماسية نظيفة يوم الأحد في الجولة قبل الأخيرة، وهي المباراة التي حضرها بريوفيتش للاحتفال مع زملائه السابقين في سالونيكا، ويلعب باوك نصف نهائي كأس اليونان أمام أتيراس تريبوليس يوم الأربعاء آملاً في تحقيقه للمرة الثالثة على التوالي.

ومنذ قدوم بريوفيتش إلى الاتحاد أوائل يناير الماضي، لعب 11 مباراة مع الفريق الغربي، سجل خلالها 4 أهداف في الدوري أمام الفيحاء والنصر، وثنائية في كأس الملك في مرمى الباطن.