شكرا لقرائتكم زيدان: بنزيمة أفضل مهاجم في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد المديح لمهاجمه كريم بنزيمة ووصفه بأنه أفضل مهاجم صريح في العالم بعدما سجل الفرنسي ثلاثة أهداف في الفوز 3-صفر على أتليتيك بلباو في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد.

ورفعت ثلاثية بنزيمة رصيده إلى 21 هدفا في قائمة هدافي المسابقة ليتقدم للمركز الثاني خلف ليونيل ميسي قائد برشلونة ويرفع رصيده إلى 30 هدفا في كافة المسابقات هذا الموسم، وبهذه الثلاثية سجل كريم آخر ثمانية أهداف لريال مدريد.

وقال زيدان: أدرك قدرات بنزيمة جيدا والجميع يعرف ذلك. كم الأهداف التي يسجلها لا يصدق. أنا سعيد للغاية من أجله.ما يفعله حاليا مع حقيقة تأخره بفارق هدفين فقط عن أفضل إجمالي رصيد أهداف طوال مسيرته يفصح عن كل شيء.

وزاد: الجميع يمكن أن يختار أفضل مهاجم في العالم وبالنسبة لي هو كريم.إنه يتمتع بالثقة ويدرك أنه يمكنه التطور أيضا وهذا أمر رائع. ما يفعله لا يفاجئني على الإطلاق.