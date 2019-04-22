كأس ألمانيا: بيتزارو يأمل في إفساد حلم فريقه السابق بايرن بالثنائية

اسماء السيد - يأمل مهاجم فيردر بريمن الدولي البيروفي السابق المخضرم كلاوديو بيتزارو في إفساد حلم فريقه السابق بايرن ميونيخ في إمكانية تحقيق الثنائية المحلية عندما يلاقيه الأربعاء في بريمن في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم.

ويعتبر بيتزارو (40 عاما) رمزا لكل من بايرن ميونيخ وفيردر بريمن، حيث سجل أكثر من 100 هدف لكل منهما، وهو يبحث عن تحقيق رقم قياسي في مسابقة كأس ألمانيا بخوضه المباراة النهائية للمرة التاسعة.

خلال عقدين في مسيرته الاحترافية بالبوندسليغا، خاض بيتزارو أكثر من 300 مباراة بألوان بايرن ميونيخ الذي دافع عن ألوانه في مناسبتين (2001-2007، 2012-2015)، فيما يدافع حاليا عن ألوان فيردر بريمن للمرة الرابعة (1999-2001، 2008-2012، 2015-2017 ومنذ 2018).

وعرض بايرن ميونيخ مؤخراً على بيتزارو وظيفة سفير للنادي بعد نهاية مشواره الكروي، لكن اللاعب لن يحفظ أي ولاء للبافاريين في مباراة الأربعاء.

وقال المهاجم العجوز الأسبوع الماضي "إذا لعبت، لن تكون المهمة سهلة بالنسبة لبايرن ميونيخ. لقد كتبت رسائل لبعض لاعبيه بعد القرعة. يعرفون أن المباراة لن تكون سهلة وأعتقد بأنهم كانوا يتمنون مواجهة خصم آخر".

وستكون مواجهة الأربعاء الثانية بين الفريقين في 5 أيام بعد مباراتهما السبت في الدوري المحلي على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ والتي حسمها الفريق البافاري في صالحه بصعوبة بهدف وحيد سجله مدافعه نيكلاس زوله في الدقيقة 75، وكانت رسالة من بريمن بخصوص صعوبة المهمة في مسابقة الكأس، علما بأنه لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 58 لطرد مدافعه الصربي ميلوش فيليكوفيتش.

ويتصدر بايرن ميونيخ ترتيب البوندسليغا بفارق نقطة واحدة أمام بوروسيا دورتموند، ويطمح لبلوغ النهائي للعام الثاني تواليا بعدما خسر نهائي العام الماضي أمام إينتراخت فرانكفورت بقيادة مدربه الحالي الكرواتي نيكو كوفاتش.

لكن بيتزارو المتوج بستة ألقاب في مسابقة الكأس بينها 5 مع بايرن ميونيخ، أوضح أن مباراة الكأس مختلفة.

وقال "في مسابقة الكأس، ستكون قصة أخرى. سنلتقط أنفاسنا. عندما نكون 11 لاعبا ضد 11 لاعبا على ملعبنا، سنظهر أننا قادرون على تسجيل الأهداف".

ويعول فيردر بريمن على خبرة بيتزارو في هذه المسابقة حيث خاض البيروفي 8 مباريات نهائية، أكثر من أي لاعب آخر في التاريخ. وفاز باللقب خمس مرات مع بايرن (2003 و2005 و2006 و2013 و2014) ومرة مع بريمن (2009). كما أنه خسر مباراتين نهائيتين مع بريمن، وكلاهما ضد بايرن في عامي 2000 و2010.

واعترف بيتزارو أنه يتطلع لخوض مباراة نهائية أخرى على الملعب الأولمبي في برلين، وقال الأسبوع الماضي "أحاول أن أشرح للذين لم يخوضوا مباراة نهائية، كم هي مذهلة برلين" حيث يقام النهائي في 25 أيار/مايو.

وأضاف "أخبرهم كل يوم تقريبًا كم هو مميز اللعب في برلين، من أجل إعدادهم لمباراة الأربعاء".

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وقد يلعب بيزارو أساسيا في إحدى المرات النادرة هذا الموسم، بعد إصابة المهاجم وقائد الفريق ماكس كروزه في فخذه خلال مباراة السبت.

في المقابل، يأمل بايرن ميونيخ في تعافي قطب دفاعه ماتس هوملس ولاعب وسطه الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز من الإصابة التي أبعدتهما عن المباراة الأخيرة.

يذكر أن بايرن ميونيخ يحمل الرقم القياسي في عدد ألقاب المسابقة حيث توج بها 18 مرة آخرها عام 2016، علما بأنه خسر 4 مباريات نهائية.

ويملك فيردر بريمن ثاني أفضل سجل حيث توج بها 6 مرات آخرها عام 2009، وخسر بدوره 4 مباريات نهائية.

- لايبزيغ لنهائي تاريخي -

وفي مباراة نصف النهائي الثانية المقررة الثلاثاء، يلتقي هامبورغ، الغريم التقليدي لفيردر بريمن، والذي يلعب حاليا في الدرجة الثانية مع ضيفه لايبزيغ ثالث البوندسليغا ووصيف بطل الموسم قبل الماضي.

ويسعى هامبورغ لبلوغ النهائي الأول منذ عام 1987 عندما توج بلقبه الثالث الأخير (بعد عامي 1963 و1976، علما بأنه خسر نهائي 1956 و1967 و1974)، فيما يخوض لايبزيغ نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه الممتد لعشرة أعوام فقط.

وضمن لايبزيغ بطاقته لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه على بوروسيا مونشنغلادباخ السبت الماضي، وهو يتطلع إلى تتويج موسمه الرائع ببلوغ المباراة النهائية للكأس.

وقال مدربه رالف رانغنيك الفائز بلقب المسابقة مع شالكه عام 2011: "كل شخص في النادي يتلهف لبلوغ المباراة النهائية"، مضيفا "سنبذل كل ما في وسعنا في هامبورغ يوم الثلاثاء".

ويسير هامبورغ بخطى ثابتة نحو العودة إلى البوندسليغا حيث يحتل المركز الثاني في الدرجة الثانية برصيد 53 نقطة بفارق 6 نقاط خلف كولن المتصدر قبل 4 مراحل من نهاية الموسم، وبفارق نقطتين أمام بادربورن الثالث والذي يخوض مباراتين فاصلتين ضد صاحب المركز السادس عشر في دوري الدرجة الأولى، فيما لو استمر الترتيب على حاله ححتى النهاية.

لكن هامبورغ لم يذق طعم الفوز في مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري حيث مني بخسارتين وتعادل 3 مرات.

ويواجه هامبورغ كذلك خطرا من قبل يونيون برلين الرابع (50 نقطة) وهايدنهايم (49).