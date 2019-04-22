شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى يترأس اجتماع الصندوق العربى للأنشطة الشبابية والرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم بمقر جامعة الدول العربية، ختام الدورة رقم "٣٩" والتى ضمت الاجتماع الختامى للصندوق العربى للأنشطة الشبابية والرياضية، بحضور "10" وزراء للشباب والرياضة من الدول العربية الشقيقة وهى "مصر، الأردن، العراق، عمان، السعودية، الإمارات، تونس، فلسطين، الكويت، وليبيا".

بدأ الاجتماع بمناقشة تقرير اللجنة المالية، برئاسة عبدالمحسن الدوسرى، مع التأكيد على أعضاء الصندوق بإيجاد آليات استثمارية وتسويقية لتنمية موارد الصندوق، الذى يدعم كافة الأنشطة الشبابية والرياضية

وفى كلمته رحب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، بجميع الوزراء أعضاء المكتب التنفيذى ومجلس إدارة الصندوق، وأشاد بمبادراتهم الإيجابية نحو التأكيد على التعاون الدائم والمستمر لتطوير الحركة الشبابية والرياضية بالوطن العربى.

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وأوضح رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب أن هناك رؤية جديدة لدعم وتطوير وتنمية موارد الصندوق، ليكون داعما بشكل أكبر لكل الأنشطة الشبابية والرياضية بالوطن العربي.

وفى سياق متصل، يترأس الدكتور أشرف صبحى اجتماع الدورة "63 للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وتنطلق فعاليات اجتماع الدورة الثالثة مساء اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض تقرير وزارة الشباب والرياضة المصرية حول فعاليات القاهرة عاصمة الشباب العربى لعام 2018، وتقديم وزارة الشباب والرياضة التونسية عرضاً حول فعاليات تونس عاصمة الشباب العربى لعام 2019.