مصر تهزم الكونغو 5 /0 فى منافسات الفرق بالبطولة الأفريقية للريشة الطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب مصر للريشة الطائرة على نظيره الكونغو بنتيجة 5 / 0 فى إطار منافسات الفرق بالبطولة الأفريقية التى تستضيفها نيجيريا. ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر مع أوغندا فى ثانى المواجهات غدا الثلاثاء. وتشارك مصر فى هذه البطولة بكل من اللاعبين، أحمد صلاح وعلى الخطيب وعبد الرحمن عبد الحكيم وأدهم حاتم وهادية حسنى وضحى هانى وجنا أشرف ونور يسرى. ويقود المنتخب فنيا فى هذه البطولة رامى إبراهيم، بينما يترأس البعثة مروة على عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للعبة.

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