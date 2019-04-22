تعرف على جدول مباريات الزمالك والجزيرة بنهائى دورى السلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة عن جدول مباريات الدور النهائى من بطولة دورى السوبر best of 5 ، والتى يلتقى فيها الزمالك مع الجزيرة.
وكان الزمالك قد تأهل على الدور النهائى بعد الفوز على الأهلى فى مباريات نصف النهائى best of 5 بثلاثة مباريات من أصل 4 مواجهات جمعت الفريقين، بينما تأهل الجزيرة بالفوز على الاتحاد فى منافسات نفس الدورى.
ووفقا للجدول الذى أعلنته اللجنة فمن المقرر أن يلتقى الزمالك مع الجزيرة فى 5 مباريات فى الفترة من 26 أبريل وحتى 4 مايو بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر، وفقا للجدول التالى..
جدول مباريات نهائى دورى السلة
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