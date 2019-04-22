شكرا لقرائتكم خبر عن "حج ومكافآت الحلم".. هكذا حفز مرتضى منصور لاعبى الزمالك قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على رصد عدة عوامل تحفيزية للاعبين من أجل تحقيق الفوز فى مواجهة بيراميدز، التى ستقام فى الثامنة مساء غد، الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوى، فى المباراة المؤجلة بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز والتى يتصدرها الفريق الأبيض بـ60 نقطة وهو نفس رصيد بيراميدز ولكن يتفوق الزمالك بفارق الأهداف، ونرصد فى التقرير التالى تلك الأمور التى حفز بها مرتضى منصور لاعبى الزمالك.

وعد رئيس نادى الزمالك اللاعبين بعقد جلسة معهم الأربعاء المقبل، أى بعد لقاء بيراميدز بـ24 ساعة، من أجل تحقيق "الحلم" – وفقا لما قاله - فى حال فوزهم على بيراميدز، وأوضح منصور للاعبين فى حديثه الأخير أن المكافآت ستكون بمثابة "حلم" فى إشارة إلى قيمتها المجزية من أجل حصد الثلاث النقاط.

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"تأشيرات حج"

وأكد رئيس الزمالك للاعبين أن هناك تأشيرات حج هدية فى انتظارهم خلال الفترة المقبلة ولأسرهم، وقال مداعبا كهربا، "يعنى مثلا كهربا ليس متزوجا هيسافر للحج مع والده ووالدته"، فيما داعبه السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق بأنه سيذهب لجدة واللاعبين إلى مكة المكرمة من أجل قضاء مناسك الحج.

رفض التعادل

فيما جاءت ثالث أمر فى تلك الجلسة هو رفض رئيس الزمالك نتيجة التعادل، حيث طالب اللاعبين بالتركيز فقط حول حصد الثلاث نقاط من أجل الانفراد بصدارة الدورى، مشددا على أن فريقه كان يمكنه الفوز فى لقاء الدور الأول الذى انتهى بنتيجة 3 / 3 لولا طرد عبد الله جمعة فى تلك المباراة، وفقا لقوله.