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إسلام محارب يعود لتدريبات الأهلي بعد 10 أيام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود إسلام محارب، لاعب الأهلي، إلى المران الجماعى خلال عشرة أيام، بعد انتهائه من البرنامج التأهيلى الذى يخضع له للتخلص بشكل نهائى من الإصابة والعودة من جديد للتواجد مع الفريق وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

واشتكى محارب من آلام فى الحوض أبعدته عن المشاركة خلال الفترة الأخيرة، ويرغب الجهاز الفني والطبى فى منح اللاعب الوقت الكافى للتخلص بشكل نهائى من الإصابة قبل العودة للمشاركة الجماعية.

ويخضع محارب لفحص طبى عقب مباراة المصري للاطمئنان على حالته، وتحديد موعد البدء بشكل تدريجى فى المشاركة الجماعية.

ويخوض الأهلي تدريباته عصر اليوم، الاثنين، استعداداً لمواجهة المصرى الخميس المقبل باستاد الجيش الجديد بالسويس.

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