شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أسرة محمد صلاح تشارك فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك صلاح غالى، والد النجم المصرى محمد صلاح، فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل لجنته بمدرسة نجريج للتعليم الأساسي.

وشارك والد النجم المصرى فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية عقب ساعات من العودة من المملكة العربية السعودية لأداء فريضة العمرة ومعه والدة النجم المصرى التى شاركت مع زوجها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.



والد محمد صلاح

كما أدلى عبدالعزيز البمبى، خال النجم المصرى محمد صلاح، بصوته فى الاستفتاء علي التعديلات الدستورية ومعه المهندس ماهر شتية عمدة القرية، والذى أكد أن المشاركة فى الاستفتاء واجب على كل مصرى لحماية الوطن والمحافظة على استقراره.

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والد محمد صلاح

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.



والد محمد صلاح 2

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.



أقارب محمد صلاح



أقارب محمد صلاح

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.