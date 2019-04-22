ياسر رضوان يحتفل بعيد ميلاده الـ47 اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل ياسر رضوان، مدافع الأهلى والمنتخب الوطنى وهانزر روستوك الألمانى الأسبق، بعيد ميلاده اليوم الـ47.

ولد ياسر رضوان فى 22 أبريل عام 1972 بمحافظة الدقهلية، وظهر فى الجيل الذهبى لبلدية المحلة عام 1992 وانضم للمنتخب الوطنى وشارك فى أربع بطولات لكأس الأمم الأفريقية أعوام 1996 و 1998 و 2000 و 2002 .

استطاع ياسر رضوان الحصول على لقب أفضل مدافع أيمن فى كأس الأمم الأفريقية عام 1996 فى جنوب أفريقيا رغم الأداء المتواضع للمنتخب المصرى فى هذه البطولة، وانهالت العروض الاحترافية عليه من كل حدبٍ وصوب بعد الأداء المتميز في بطولة أفريقيا حيث برهن بمستواه الثابت أنه لاعب صاحب لياقة عالية بمقدرته اللعب في أعلى الدوريات الأوروبية .

اختار رضوان أفضل عرض قدم لشرائه من نادي بلدية المحلة لينتقل للدوري الألماني حيث طلبه نادي هانزا روستوك الألماني الذي كان يلعب آنذاك في دوري الدرجة الأولى الممتازة حتى موسم 2005–2006 الذي هبط فيه الفريق للدرجة الثانية لسوء نتائجه .

بدأ رضوان اللعب مع هذا الفريق منذ موسم 1996–1997 وبطموحات كبيرة حاول أن يثبت بأنه وزميله محمد عمارة صفقة ناجحة لهذا الفريق المتأسس فقط عام 1965 ، والذي دائمًا ما يصارع على التأهل لكأس الاتحاد الأوروبي باحتلال مركز متوسط في الدوري أو للبقاء في الدوري الألماني .

في عام 1996 انتقل ياسر رضوان لفريق هانزا روستوك لمدة 6 مواسم حتى عام 2002 ، وأكثر المتفائلين لم يكن يتوقع أن يصبح اللاعب المصرى في يوم من الأيام من أشهر اللاعبين الأفارقة الذين لعبوا لهانزا روستوك في تاريخه القصير، وظل رضوان مثابرًا محافظًا على مركزه كأساسي منذ الموسم الأول له مع الفريق، وأصبح فيما بعد من أساسيات الفريق، ولعب أول مواسمـه فى ألمانيا 23 مباراة تحت قيادة المدرب الألمانى فرانك باجيلسيدرف الذي أصر على شرائه.

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شارك هانزاروستوك في كأس الاتحاد الأوروبـي موسم 1998–1999 بالفعل ومعه ياسر رضوان الذى شارك لأول مرة فى تاريخه فى 33 مباراة بالدورى الألماني، وسجل فى ذلك الموسم هدفا وحيدا من أجمل أهدافه، وأثر تغيير المدرب "باجيلسيدرف" على أداء الفريق حيث جاء المدرب إيوالد ليغير من طريقة لعب الفريق فضلًا عن ضغط المباريات والمنافسة على الدوري الألماني وكأس الاتحاد الأوروبي أدى لانحدار مستوى الفريق ، ليحتل المركز الـ 13 في ترتيب الدوري الألماني برصيد 38 نقطة فقط .

بعد ستة أعوام من التألق والتوهج فى الملاعب الاوروبية قرر ياسر رضوان العودة لأرض الوطن عبر بوابة الأهلى وبالفعل تعاقد معه المدرب الهولندي للأهلي آنذاك الهولندى بونفرير وشارك اللاعب أمام روما الإيطالي في المباراة الإستعدادية لموسم 2002–2003 التي فاز بها الأهلي 2–1.

شارك رضوان مع الأهلي موسمي 2002–2003 ، و2003–2004 ، وخاض 22 مباراة وأحرز هدفين فقط.

لم تكن تجربة مرضية بالنسبة له على الرغم من خلال الموسمين حقق بطولتي كأس مصر وبطولة كأس السوبر ولكن الفترة التي انضم فيها للفريق كانت فترة إحلال وتجديد بالفريق وعدم استقرار على مستوى الفريق الأول ، وتم تغيير أكثر من مدير فني وقتها من بونفرير ثم أوليفيرا ثم فتحي مبروك ومن ثم تولى المسئولية مانويل جوزيه ، وبالطبع كثرة التغييرات كان لها تأثير سلبي على نتائج الفريق.

اعتزل ياسر رضوان كرة القدم في سن الـ 35 ؛ نظرًا لكثرة العمليات التي مر بها من صليبي لغضروف وغيرها فقرر التوقف وقتها عن اللعب وكان ذلك عام 2007 .