شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد بطل العالم للاسكواش.. على فرج "النجاح لا يأتى صدفة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً وبطل العالم فى الاسكواش، اليوم بعيد ميلاده رقم 27 حيث ولد فى 22 أبريل عام 1992.

تخرج على فرج فى جامعة هارفارد عام 2014 وحصل على شهادة الهندسة الميكانيكية، وكان عضوا فى فريق الإسكواش بجامعة هارفارد، وحصل على لقبين محليين فرديين، كما ساعد الفريق الجامعى عام 2014 فى الفوز بأول لقب له منذ 17 عامًا.

بعد تخرجه، حول فرج اهتمامه إلى المسار الاحترافى فى لعبة الاسكواش ليتسلق أعلى التصنيفات العالمية في زمن قياسي.

وحصل على فرج على لقب أفضل لاعب اسكواش في أبريل 2015 من قبل الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش وذلك بعد وصوله في ترتيب القائمة الرئيسية لبطولة الجونة الدولية للإسكواش مجتازا بنجاح التصفيات وكذلك حصوله على عدة ألقاب في أيرلندا.

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ويقدم علي فرج واحدا من أفضل مواسمه خلال الموسم الجاري حيث ارتقى لاعب وادي دجلة إلى صدارة التصنيف العالمي لينهي هيمنة محمد الشوربجي عليها بعد 40,شهرا من الصدارة، وذلك في مارس الماضي، كما حصد علي فرج لقب بطولة العالم بنسخة الموسم الجاري والتي أقيمت في شيكاغو مارس الماضي وذلك بعد شهر واحد من حصوله على لقب جي بي مورجان والتي تعد واحدة من أكبر البطولات البلاتينية في اللعبة .

وقبل أيام قليلة حصد البطل المصري لقب بطولة دي بي دي المفتوحة كلقب أخير قبل أن يتأهل لربع نهائي بطولة الجونة الدولية المقامة حاليا والتى تستمر حتى السادس والعشرين من أبريل الجارى.

علي فرج عرف بلعبه النظيف ونزاهة أخلاقه داخل القفص الزجاجي وهو ما جعله قدوة ومحط احترام وتقدير بين زملائه من اللاعبين.

وعن حالته العائلية فالبطل المصري متزوج من بطلة اسكواش أيضا وهي نور الطيب المصنفة الثالثة عالميا و وصيف بطولة العالم لسيدات الاسكواش.