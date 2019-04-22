شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن على: نعم للتعديلات الدستورية من أجل مستقبل مشرق للوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى أيمن على، أمين صندوق الترسانة السابق ونائب رئيس منطقة الجيزة لكرة السلة، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل مدرسة الشهيد أحمد عبد العزيز بشارع فيصل بالجيزة.

وقال أيمن على إنه صوت بنعم للتعديلات الدستورية عن قناعة تامة من أجل مستقبل مشرق للوطن فى ظل القيادة الحكيمة التى تنعم بها البلاد فى الوقت الحالى، بالإضافة للاستقرار الذى تشهده فى جميع المجالات الداخلية والخارجية .



ايمن على 2

وأضاف نجم الترسانة الأسبق أنه يتمنى من جموع الشعب المصرى النزول للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، خاصة أن هناك نظاما ميسرا لجميع طوائف الشعب داخل اللجان للإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر.

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وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.



ايمن على 3

كان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.