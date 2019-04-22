شكرا لقرائتكم خبر عن بوطيب يفاجئ جروس بجاهزيته لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت نتيجة الأشعة التى أجراها خالد بوطيب، مهاجم الزمالك، سلامة مفصل الركبة ليؤكد اللاعب للسويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق أنه أصبح جاهزاً للتواجد مع الفريق الأبيض فى مواجهة بيراميدز، التى ستقام فى الثامنة مساء غد الثلاثاء على استاد الدفاع الجوى، فى المباراة المؤجلة بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

وطالب السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، بوطيب بضرورة إنهاء برنامجه التأهيلى الموضوع من جانب الجهاز الطبى حتى لا تتفاقم الإصابة بعد استبداله فى المباراة الماضية أمام الإسماعيلى بالدورى ونزول عمر السعيد بدلا منه، بسبب الإصابة التى تعرض لها فى الركبة فى اللقاء الذى فاز فيه الزمالك بثنائية نظيفة.

ويسعى الزمالك أمام بيراميدز لفك الاشتباك على صدارة الدورى حيث يحتل الفريق المركز الأول حاليا برصيد 60 نقطة وهو نفس رصيد بيراميدز، ولكن يتفوق الفريق الأبيض بفارق الأهداف، إلا أن الزمالك خاض 26 مباراة بينما خاض بيراميدز 28 مباراة، وتُمثل المباراة أهمية قصوى فى مشوار الفريقين بالدورى، حيث يتطلع كل فريق للانفراد بصدارة الدورى وتأكيد تفوقه على الأخر، خاصة وأن لقاء الدور الأول كان قد انتهى بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لكل فريق.