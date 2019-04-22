شكرا لقرائتكم خبر عن عضو المصارعة يدلى بصوته فى الاستفتاء على تعديلات الدستور ويؤكد: أول مرة أشارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى إبراهيم مصطفى، عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتى تنتهى اليوم بعدما استمرت 3 أيام، وذلك داخل لجنة 35 بمدرسة زيزينيا بالإسكندرية.

وقال إبراهيم مصطفى، إنه أدلى بنعم فى الاستفتاء وهى المرة الأولى التى يشارك فيها فى أى حدث سياسى نظرا لكونه ضابط شرطة، ولكنه بعدما وصل إلى سن التقاعد للمعاش أصبح من حقه المشاركة لذلك فخور بممارسة حقى الدستورى.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، فتحت أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

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ابراهيم مصطفى