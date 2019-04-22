منتخب تونس يطالب الكاف بنقل مبارياته فى أمم افريقيا إلى القاهرة

طالب مسئولو المنتخب التونسي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” واللجنة المنظمة للبطولة بإقامة مبارياتهم في القاهرة بدلاً من السويس، والسبب وراء هذا الطلب هو نظراص لعدم اكتمال عمليات الصيانة والإصلاحات في الملعب بالسويس.

ومن جانبه، أشار مصدر باللجنة المنظمة للبطولة بعدم قبول الكاف لطلب المنتخب التونسي، مؤكداً على إنه سيصر على إقامة مباريات المنتخب التونسي في السويس وخاصةً عقب أدت القرعة في وقوعه مع المجموعة الخامسة مع منتخبات “مالي، موريتانيا، أنجولا”.

وأضاف المصدر بأن كافة الملاعب ستكون جاهزة بنسبة 100% لاستقبال المباريات التي ستنطلق يوم 15 مايو المقبل وهذا ما أكدته اللجنة المنظمة للكاف.