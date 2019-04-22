يلا شوت Live مشاهدة مباراة الاتحاد ولوكوموتيف طشقند اليوم بث مباشر yalla shoot العميد أونلاين حصري...

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد ولوكوموتيف طشقند اليوم yalla shoot يوتيوب الاسطورة تابع لايف، يستضيف نادي لوكوموتيف الأوزبكي على ملعبه نظيره اتحاد جدة السعودي وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من مجموعات دوري ابطال اسيا لكرة القدم كورة ستار بين سبورت، وسيحاول العميد تحقيق الانتصار على مضيفه من أجل التأهل للدور المقبل من المسابقة القارية، وسوف نخصص رابط مشاهدة مباراة الاتحاد ضد لوكوموتيف مباشر بدون تقطيع kora star للجوال.

مشاهدة مباراة الاتحاد ولوكوموتيف بث مباشر يلا شوت، ويحتل الاتحاد المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بعد مرور ثلاث جولات، فيما يأتي الفريق الأوزبكي بالمركز الثالث بعدما جمع 3 نقاط فقط، وسننقل لكم رابط نقل سريع البث المباشر لمباراة الاتحاد ولوكوموتيف طشقند أونلاين tab3live.

يلا شوت مباراة الاتحاد ولوكوموتيف بث مباشر بدون تقطيع، beIN SPORTS HD1 مشاهدة بث مباشر الاتحاد اليوم ، وانتهت مباراة الذهاب الاتحاد ولوكوموتيف الاوزبكي بفوز العميد بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد التألق اللافت للنجم فهد المولد في اللقاء وتسجيله هدف الفوز في الوقت بدل الضائع من المواجهة المشوقة، وتجدون رابط الاسطورة livehd7 مشاهدة مباراة الاتحاد اليوم كورة لايف يوتيوب بجودات مناسبة للمتابعين.

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الاتحاد ولوكوموتيف مباشر يوتيوب الاسطورة، سيتم إذاعة المباراة الحاسمة عبر شاشة قناة بي إن سبورت بالتعليق العربي لكلاً من علي محمد علي من خلال الصوتية الأولى، وخليل البلوشي على الصوتية الثانية، وستنطلق في تمام الساعة الرابعة مساءاً بتوقيت الرياض، الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، ونوفر عبر تلك المقالة رابط kora online بجودة عالية متميزة.

تشكيلة الاتحاد الأساسية جاءت كالتالي:

حراسة المرمي: عساف القرني، خط الدفاع: عبدالله العمار – ماثيو جورمان – زياد المولد – ياسين برناوي، خط الوسط: سيكو سانوجو – عصام المولد – خالد السميري – عبدالعزيز البيشي، وفي الهجوم: رومارينيو – ناصر الشمراني.