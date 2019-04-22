الآن Kora: رابط مشاهدة مباراة الاتحاد ولوكوموتيف بث مباشر يلا شوت Yalla shoot كورة ستار كورة اون...

مشاهدة مباراة الاتحاد ولوكوموتيف طشقند بث مباشر يلا شوت Kora online كورة ستار الاسطورة بث مباشر الاتحاد ولوكوموتيف يوتيوب كورة لايف جودة مختلفة، في مباراة الجولة الرابعة من المجموعة الثانية يحل نادي الاتحاد السعودي “اتحاد جدة” ضيفا على الفريق الأوزبيكي لوكوموتيف طشقند في مباراة خطف المركز الأول التي يأمل بكل كل مناصر للعميد، يدخل الفريقان المباراة وعينهم على ادراك الثلاث نقاط فالاتحاد في المركز الأول مناصفة مع الوحدة برصيد 6 نقاط بينما لوكوموتيف في رصيده 3 نقاط فقط.

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يلا شوت بث مباشر الاتحاد اليوم، رابط مشاهدة مباراة الاتحاد ولوكوموتيف بث مباشر اليوم الاسطورة livehd7 مباراة الاتحاد كورة ستار، وتنطلق المباراة عند دقات الساعة الرابعة بتوقيت مكة والسادسة بتوقيت أوزبكستان، حيث من المقرر أن يتم نقلها عبر قناة beIN sport HD1 وقناة الكأس 6 بتعليق علي محمد علي وخليل البلوشي، تحت قيادة الحكم فو مينج، وكانت مباراة الذهاب في الجولة الماضية والتي أقيمت على ملعب الجوهرة بدون جماهير قد انتهت بفوز الاتحاد بنتيجة 3-2 في مباراة قوية.

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الآن رابط سريع بث مباشر الاتحاد ولوكوموتيف كورة ستار الاسطورة، الاتحاد بث مباشر دوري أبطال آسيا كورة لايف مشاهدة يوتيوب الاتحاد مباشر، وحرمت الأمطار الشديدة أمس فريق اتحاد جدة من التدرب على ملعب المباراة، حيث رفض مدرب الفريق التشيلي سييرا أن يقوم بالتدريب في ظل وجود مياه الأمطار خوفا من حدوث اصابات للاعبين وقرر اراحتهم من ذلك، وكان السفير السعودي قد قام بزيارة الفريق وتشجيعهم في مقر البعثة لتقديم آداء جيد والخروج من المباراة بنتيجة جيدة.

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وتحدث لاعب الاتحاد خالد السميري عن اللقاء موضحا أنه بالرغم من أنهم سيواجهون منافسا قوية على ملبعه متسلحا بدعم جماهيره، إلا أن لاعبي الاتحاد سيقاتلون من أجل الفوز مثل مباراة الذهاب والتي قدموا فيها لاعبي الفريقين مستوى جيد لاسيما زملائه بدليل استطاعتهم انهاء المباراة في اللحظات الأخيرة