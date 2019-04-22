ostora live hd مشاهدة مباراة الاتحاد ولوكوموتيف طشقند بث مباشر كورة yalla shoot الاسطورة كورة ستار...

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وصول الفريقين لملعب المباراة منذ قليل واتجاههم إلى غرف الملابس الخاصة تمهيداً لبداية عمليات الإحماء الخاصة بهم داخل ملعب المباراة.