يلا shoot plus بث مباشر مباراة الاتحاد ولوكوموتيف طشقند kora star كورة اتش دي مباراة الاتحاد...

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الاتحاد ولوكوموتيف طشقند بث مباشر

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وصول الفريقين لملعب المباراة منذ قليل ودخولهم لغرف الملابس الخاصة بهم للاستعداد للمباراة الهامة بين الاتحاد ولوكوموتيف طشقند الأوزبكستاني.