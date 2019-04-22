beIN live.. بث مباشر مباراة الاتحاد ولوكوموتيف يلا شوت الجديد Kora Live الاسطورة مشاهدة مباراة...

بث مباشر مباراة الاتحاد ولوكوموتيف يلا شوت يوتيوب كورة ستار Kora live الاسطورة مشاهدة مباراة الاتحاد ولوكوموتيف طشقند بث مباشر كورة اون لاين بدون تقطيع، يعود اليوم فريق اتحاد جدة للمنافسة الآسيوية حين يواجه فريق لوكوموتيف طشقند الأوزبيكي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا حيث يسعى الاتحاد في تلك المباراة للانفراد بالصدارة فالاتحاد يمتلك في رصيده 6 نقاط من 3 مباريات فاز في اثنتين أمام الريان ولوكوموتيف وخسر مباراة أمام الوحدة التي تشاركه المركز الأول بنفس الرصيد من النقاط.

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رابط مشاهدة مباراة الاتحاد ولوكوموتيف بث مباشر الاتحاد كورة اون لاين، الاسطورة بث مباشر الاتحاد ولوكوموتيف يلا شوت الجديد يوتيوب youtube، وفي المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء تحدث مدرب الاتحاد سييرا عن فريقه مؤكدا ثقته الكاملة في اللاعبين وأنهم سيستطيعوا حسم المباراة والخروج بالنقاط الثلاث،فالفريق يعتمد على سلاح الهجوم في جميع مبارياته وأكد أن الشق الدفاعي سيتحسن بمرور الوقت،ووضح عدم تأثير اللعب أمام حضور جماهيري للفريق المستضيف لأن فريقه اعتاد على هذا الأمر.

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يلا شوت بث مباشر الاتحاد ولوكوموتيف اليوم كورة لايف الاسطورة live، رابط مباراة الاتحاد اليوم بث مباشر مشاهدة كورة ستار جودات متعددة، وتنتظر جماهير العميد ان تستمر صحوة فريقها المحلية بتحقيق الانتصار خارجيا اليوم وهو ما يدفع الاتحاد بصورة كبيرة للتأهل لدور الستة عشر، ويلعب الاتحاد اليوم بالزي الأبيض كما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني للمباراة، وتنطلق أحداث المواجهة في تمام الساعة الرابعة من مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة.

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الجدير بالذكر أن فريق لوكوموتيف عكف على حشد أنصاره للتواجد في مباراة اليوم بوسائل عديدة عن طريق اللافتات، ومن خلال هذه الوسائل نشر حساب الفريق فيديو لشخص يقوم بحلاقة شعر أحد الأشخاص وعندما يسمع نداء التشجيع أمام الاتحاد يترك عمله ويرتدي قميص فريقه ويذهب مسرعا للتشجيع.