هشتاج دعم للخطيب يتصدر تويتر

كتب- محمد بشاري تصدر هاشتاج # #جمهور_الاهلي_يساند_الخطيب "تويتر" بإعتباره الأكثر تداولاً. وقد تفاعل مشجعو القلعة الحمراء مع الهشتاج مطالبين بدعم الاهلي ورئيسه خلال الفترة القادمة خاصة وأن بطولة الدوري مازالت المنافسة عليها مستمرة مع فريقي الزمالك وبيراميدز.

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