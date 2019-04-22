فرمان جديد من إيهاب جلال قبل مواجهة الأهلى والمصرى

كتب- عمرو الحلوانى - نور عادل

قرر إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المصرى منع اللاعبين من الإدلاء بأى تصريحات إعلامية قبل مواجهة الأهلى المقرر إقامتها بينهما الخميس المقبل بملعب الجيش الثالث بالسويس فى إطار اللقاء الؤجل بينهما من الجولة التاسعة عشرة من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018/2019.

وجاء قرار إيهاب جلال بمنع التصريحات الإعلامية فى ظل رغبته فى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة الأهلى والتى يسعى إلى الفوز بها والسير بخطى ثابتة نحو المزيد من النتائج الجيدة .

ويقع المصرى فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى...