المصري يرد على رئيس الزمالك بشأن تعيين حكام أجانب لمواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

نفى عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري ما صرح به رئيس الزمالك، بشأن تواصله مع سمير حلبية رئيس النادي، لتعيين حكام أجانب لمباراة الأهلي المقبلة بالدوري.

وأشار حلبية في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن المصري تجمعه علاقات قوية بجميع الأندية، ولكن لم يحدث أي تواصل مع رئيس الزمالك منذ فترة طويلة وبالتحديد منذ يناير الماضي.

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وأتم أن المجلس قرر أن من يدير لقاء الأهلي حكام أجانب وليس مصرين أو عرب، مؤكدا أن المباراة هامة للفريقين.

وأضاف: "المصري ينافس على المركز الرابع وهذا هدفه هذا الموسم، والأهلي ينافس على الدوري، فبالتالي المباراة ستكون في غاية الصعوبة والأفضل لها الحكم الأوروبي".

جدير بالذكر أن المصري فاز على الزمالك في الجولة الماضية في الدوري.