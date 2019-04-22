رئيس الزمالك: الأهلي تحول لنادي "طائرة".. واتفقت مع حلبية على جلب حكام أجانب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد رئيس الزمالك، أن كافة الفرق في ناديه تحقق بطولات سواء في كرة القدم، أو اليد، أو السلة، وكافة الألعاب.

وسخر رئيس الزمالك من نظيره الأهلي: "الأهلي تحول لنادي طائرة، لأنه لا يفوز إلا في الطائرة، فأصبح اسمه النادي الأهلي للكرة الطائرة".

كما هاجم جماهير الأهلي بعد سبها لعبدالله السعيد لاعب بيراميدز خلال مواجهة الفريقين التي أقيمت الأسبوع الماضي.

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وتساءل: "من المفترض أن يشتم عبدالله السعيد، الزمالك أم الأهلي؟.. اللاعب تراجع عن التعاقد مع الزمالك، فيما استغنى عنه الأهلي".

وعن مواجهة الأهلي والمصري، قال: "اتفقت مع سمير حلبية رئيس المصري على جلب حكام أجانب، كي لا يتحجج النادي الأهلي".

ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 للدوري، الساعة الثامنة مساء الثلاثاء، فيما يواجه الأهلي نظيره المصري.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري، بنفس رصيد بيراميدز الوصيف بفارق الاهداف ولكلا منهما 60 نقطة، ويتبعهما الأهلي ثالثا بـ58 نقطة.