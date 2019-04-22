مكافآت خاصة للاعبي الزمالك في حالة الفوز بمباراة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
حفز رئيس الزمالك، لاعبي الفريق الأول بالنادي الأبيض، قبل مواجهة بيراميدز المقررة بينهما مساء الثلاثاء، على ستاد الدفاع الجوي.
وقال رئيس الزمالك في حواره للاعبين عبر فيديو نُشر عبر الموقع الرسمي للنادي، إن هناك مكافآت خاصة للاعبين في حالة الفوز بمباراة بيراميدز.
كما وعد لاعبيه بالحصول على كافة المكافآت السابقة المؤجلة قبل المباراة.
وأضاف موجها حديثه للاعبين: "نتقابل بعد مواجهة بيراميدز لتحقيق الحلم.. هدية فيزا لأداء فريضة الحج".
ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 للدوري، الساعة الثامنة مساء الثلاثاء.
ويحتل الزمالك صدارة الدوري، بنفس رصيد بيراميدز الوصيف بفارق الاهداف ولكلا منهما 60 نقطة، ويتبعهما الأهلي ثالثا بـ58 نقطة.
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