رئيس الزمالك للاعبيه: مباراة الفوز بالدوري أمام بيراميدز.. والتعادل يمنح اللقب للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد رئيس الزمالك، أن مواجهة بيراميدز، هي مباراة الحصول على لقب الدوري، ولا تقبل القسمة على إثنين.

ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 للدوري، الساعة الثامنة مساء الثلاثاء.

وقال رئيس الزمالك في فيديو تم بثه عبر الموقع الرسمي للنادي، إن فريقه أفضل من بيراميدز، وكان من الممكن أن يحقق الفوز عليه في مباراة الدور الأول لولا طرد عبدالله جمعة ظهير أيسر الفريق.

وتعادل الزمالك وبيراميدز بثلاثة أهداف لكل فريق في مباراة الدور الأول.

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وأكمل: "بيراميدز قوي على الأهلي فقط"، فيما أوضح أن تعادل الزمالك أمام بيراميدز يمنح الأفضلية للأهلي لتحقيق لقب الدوري.

وأكد رئيس الزمالك للاعبيه، أنهم أفضل من لاعبي بيراميدز في كافة المراكز بالملعب، محذرا إياهم من الاندفاع والتعصب بالمباراة.

وأوضح أن علاقته بتركي آل الشيخ مالك بيراميدز، علاقة محترمة ولن تهتز.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري، بنفس رصيد بيراميدز الوصيف بفارق الاهداف ولكلا منهما 60 نقطة، ويتبعهما الأهلي ثالثا بـ58 نقطة.