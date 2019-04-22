رئيس الزمالك يفتح النار على عمرو أديب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

فتح رئيس نادي الزمالك، النار على الإعلامي عمرو أديب مقدم البرامج عبر قناة أون، بعد مداخلة تركي آل شيخ مالك نادي بيراميدز.

وانتقد رئيس الزمالك في فيديو بثه عبر الموقع الرسمي لناديه، أديب: "أنت لست زملكاوي.. لو زملكاوي اشترلينا اتنين لعيبة".

وكان تركي آل الشيخ، قال في مداخلته إنه يعرف لاعبي الزمالك جيدًا، لأنه تعاقد مع نصفهم.

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ورد مرتضى: "تركي اشترى للزمالك أكثر من نصف الفريق، كفاية إنه تعاقد لنا مع جروس".

وأكمل: "بيراميدز حصل على 3 لاعبين من الزمالك وهم أحمد توفيق، وأحمد الشناوي، وعلي جبر، وذلك مقابل التعاقد مع النقاز وفرجاني ساسي، وجروس وجهاز المعاون لنادي الزمالك".

ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 للدوري، الساعة الثامنة مساء الثلاثاء.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري، بنفس رصيد بيراميدز الوصيف بفارق الاهداف ولكلا منهما 60 نقطة، ويتبعهما الأهلي ثالثا بـ58 نقطة.