استعدادًا للمصري.. معسكر مغلق للأهلي.. محاضرات نظرية.. وتأهيل عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لمواجهة المصري يوم الخميس المقبل على استاد الجيش بالسويس في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ19 في بطولة الدوري العام.

وقرر مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق السفر إلى السويس ظهر الأربعاء المقبل للدخول في معسكر مغلق؛ استعدادا للمباراة عن أن يؤدي اللاعبون مرانهم صباح الأربعاء في ملعب التتش قبل التوجه إلى السويس.

وحرص الجهاز الفني للأهلي على تحفيز اللاعبين من خلال المحاضرات النظرية، كما حرص على تصحيح بعض الأخطاء من خلال تدريبات الكرة والتركيز على ضرورة العودة من جديد إلى طريق الانتصارات.

وفي سياق متصل يخضع حسام عاشور قائد الفريق لبرنامج تأهيلي لتجهيزه لمباراة المصري، بعدما اشتكى اللاعب من آلام في العضلة الضامة.

ومن المقرر أن يتم تحديد فرص مشاركته في المران الجماعي وتجهيزه للمصري خلال الـ48 ساعة المقبلة.

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كما يخضع مروان محسن، مهاجم الفريق لبرنامج استشفائي للتخلص من حالة الإجهاد العضلي التي اشتكى منها خلال الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن يغيب مروان عن مواجهه المصري القادمة؛ بسبب الإيقاف.

وكان الجهاز الفني قد قام بتنفيذ برنامج استشفائي لبعض اللاعبين بعد العودة من فترة الراحة للتخلص من حالة الإجهاد؛ بسبب ضغط المباريات خلال الفترة الماضية، وتم وضع برنامج خاص لمروان محسن؛ للتعافي بشكل نهائي من حالة الإجهاد العضلي والتواجد مع الفريق في المران الجماعي.

على الجانب الآخر تقرر عودة اللاعب إسلام محارب، إلى المران الجماعي خلال عشرة أيام، بعد انتهائه من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له للتخلص بشكل نهائي من الإصابة والعودة من جديد للتواجد مع الفريق وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

واشتكى محارب من آلام في الحوض أبعدته عن المشاركة خلال الفترة الأخيرة، ويرغب الجهاز الفني والطبي في منح اللاعب الوقت الكافي للتخلص بشكل نهائي من الإصابة قبل العودة للمشاركة الجماعية.

جدير بالذكر أن الأهلي يتواجد حاليًا في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك وبيراميدز صاحبي المركز الأول والثاني على الترتيب.