غطس أم عرقلة.. كيف علق نقاد أوروبا على ركلة جزاء صلاح أمام كارديف سيتي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أثارت ركلة الجزاء التي حصل عليها النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام كارديف سيتي جدلًا واسعًا حول مدى صحتها.

وحل ليفربول ضيفًا على كارديف سيتي في إطار منافسات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإنجليزي، وتمكن الريدز من الفوز بهدفين دون رد سجلهما فينالدوم وجيمس ميلنر.

صلاح حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 81 من عمر المباراة بعد احتكاك بينه وبين شان موريسون مدافع فريق كادريف سيتي، سددها ميلنر ليقتل المباراة ويساهم في فوز الريدز بثلاث نقاط غالية نحو مشواره إلى لقب بريميرليج.

واختلف الكثيرين حول مدى صحة ركلة الجزاء من عدمها، ولعل أول المعارضين لاحتسابها كان نيل وارنوك المدير الفني لفريق كارديف الذي أكد في تصريحاته عقب المباراة أن صلاح "غطس" وركلة الجزاء كانت مسرحية بنسبة 9.9 من 10، سيكون هناك الكثير من ركلات الجزاء في المباريات إن كانت الأشياء تحتسب بتلك الطريقة".

على الجانب الآخر دافع جيمس بيريس الناقد الرياضي بصحيفة ليفربول إيكو الذي أكد أن العرقلة كانت واضحة، وركلة تاجزاء واضحة.

وكتب بيريس عبر حسابه على موقع تويتر قائلًا: "ليس هناك شك بشأن ركلة الجزاء، العرقلة واضحة، غباء واضح من موريسون، لقد أعاق صلاح مرتين أو ثلاثة".

Advertisements

ستافورد بلور الكاتب الصحفي المعتمد من الدوري الإنجليزي قال "غطس وركلة جزاء في نفس الوقت".

وأوضح بلور عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "موريسون لا يمكن أن يدافع بتلك الطريقة، صلاح تمت عرقلته لكنه ألقى نفسه على الأرض".

وواصل جيمي كاراجر وجراسم سونيس دفاعهم عن "مو"، حيث علق الأخير لـ Sky Sports قائلًا: "موريسون أعطى لصلاح الفرصة للسقوطظ، في النهاية لا يستطيع الابتعاد عنه".

أما كاراجر فأكد أن موريسون سوف يلوم نفسه على ذلك الخطأ، وخلال تصريحاته لشبكة سكاي قال: "المدافع (موريسون) يضيق الخناق على صلاح، مو حاول تحقيق اقصى استفادة منه.. لكن هل وقع خطأ؟ نعم".

وأضاف: "كمدافع لا يمكنك لف ذراعيك حول عنقه".

على الجانب الآخر يرى تود فيتزجيرالد الناقد بجريدة مانشستر ايفينج ستاندرد أن صلاح تعمد "الغطس"، لافتًا إلى أنها عاد ليلقي بنفسه على الأرض مجددًا.

وقال تود فيتزجيرالد: "صلاح غطس مرة أخرى، ألقى بنفسه على الأرض مرة أخرى، إنه أمر مثير للشفقة".