10 فرق تتنافس على 3 أحلام بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

قد تكون نسخة (2018 -2019) هيّ الأكثر إثارة في الدوري الإنجليزي، فالمنافسة ليست متوقفة على تحديد هوية البطل أو البقاء في دوري يُعد الأفضل في العالم.

ثلاث جولات على خط النهاية ولم يتحدد سوى فريقي الهبوط وهم فولهام وهدرسفيلد، لكن المنافسة خلال هذه النسخة شرسة سواء في القمة أو فرق التي تأمل في الظهور أوروبيًا بجانب السعي ضمن البقاء بين الكبار.

- صراع القمة

حتى الآن لم يعلن بطل الدوري الإنجليزي فالثنائي مانشستر سيتي وليفربول يحاولان الوصول للقمة في النهاية، إلا أن السيتيزينز يمتلك أفضلية الحصول على اللقب للمرة السادسة في تاريخه والرابعة خلال آخر عشر سنوات.

ورغم تواجد ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي بـ88 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي إلا أن الأخير يمتلك أفضلية المباريات بواقع أربعة مقابل ثلاث مباريات متبقية للريدز.

وسيخوض مانشستر سيتي مواجهة هيّ الأهم في الطريق للحفاظ على اللقب عندما يخرج لمواجهة جاره اللدود مانشستر يونايتد مساء الأربعاء المقبل ضمن جولة مؤجلة من الأسبوع الـ31.

ويلعب مانشستر سيتي في مبارياته الأربعة المقبلة أمام كلاً من: (مانشستر يونايتد - بيرنلي - ليستر سيتي - برايتون).

في المقابل، يلعب ليفربول مبارياته الثلاثة المقبلة أمام كلاً من: (هدرسفيلد - نيوكاسل - وولفرهامبتون).

- حلم الأبطال

بعد ضمان فريقي مانشستر سيتي وليفربول الظهور في مسابقة دوري أبطال أوروبا خلال النسخة المقبلة أصبحت المنافسة على المقعدين الآخرين بين أربعة فرق وهم: (توتنهام هوتسبير - تشيلسي - آرسنال - مانشستر يونايتد).

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البداية من توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثالث برصيد 67 نقطة حيث يمتلك السبيرز أربع مباريات أمام كلاً من :(برايتون - وستهام - بورنموث - إيفرتون).

في المقابل، سيلعب صاحب المركز الرابع آرسنال والذي يمتلك 66 نقطة في مبارياته المقبلة أمام كلاً من :(وولفرهامبتون - ليستر سيتي - برايتون - بيرنلي).

صاحب المركز الخامس تشيلسي والذي يمتلك 66 نقطة سيخوض العديد من التحديات أمام كلاً من :(بيرنلي - مانشستر يونايتد - واتفورد - ليستر سيتي).

وسيكون مانشستر يونايتد صاحب المركز السادس بـ64 نقطة والذي يمتلك فرصة الصعود لدوري الأبطال عدد من الاختبارات الصعبة أمام كلاً من (مانشستر سيتي - تشيلسي - هدرسفيلد - كارديف سيتي).

- منافسة رباعية للبقاء

بعد ضمان فريقي فولهام وهدرسفيلد الهبوط رسميًا أصبح يتبقى مقعدًا وحيدًا لاكتمال الضلع حيث تتنافس أربعة فرق على التواجد بين كبار بريميرليج لعل أبرزهم فريق كارديف سيتي والذي يتواجد في المركز الـ18 برصيد 31 نقطة.

ويتبقى لكارديف ثلاث مباريات على النهاية أمام كلاً من :(فولهام - كريستال بالاس - مانشستر يونايتد).

في المقابل، سيخوض برايتون والذي يتواجد في المركز السابع عشر برصيد 34 نقطة أربع مباريات صعبة أمام :(توتنهام هوتسبير - نيوكاسل يونايتد - آرسنال - مانشستر سيتي).

الفريق الثالث الذي يتنافس على البقاء وهو ساوثهامبتون حيث يمتلك الأخير 36 نقطة في المركز السادس عشر كما سيخوض عدد من التحديات المتكافئة أمام :(واتفورد - بورنموث - وستهام - هدرسفيلد).

آخر الفرق التي لم تضمن البقاء وهو بيرنلي الذي يتواجد في المركز الخامس عشر برصيد 39 نقطة حيث سيخوض أربع مباريات نارية أمام (تشيلسي - مانشستر سيتي - إيفرتون - آرسنال).