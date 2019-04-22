محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرا عن أهم المباريات بمختلف البطولات والمقرر أن تقام اليوم الاثنين الموافق 22 إبريل 2019. دوري أبطال آسيا لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان × الاتحاد السعودي - الموعد 15:00 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 1. الوحدة الإماراتي× الريان القطري - الموعد 17:20 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 1. الأهلي السعودي × بیرسبولیس الإيراني _ الموعد 17:30 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 2. Advertisements السد القطري × باختاكور - أوزبكستان - الموعد 18:00 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 3. الدوري الإنجليزي تشيلسي× بيرنلي - الموعد 21:00 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 2. الدوري الإنجليزي نابولي× اتلانتتا - الموعد 19:00 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 4.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالمواعيد والقنوات الناقلة.. تشيلسي يواجه بيرنلي.. و4 مواجهات نارية في دوري أبطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.