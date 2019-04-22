اليوم.. الأهلي يواجه الاتحاد في دوري الطائرة

يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الاثنين، أمام نظيره فريق الاتحاد السكندري ضمن منافسات بطولة

الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصر اليوم بالإسماعيلية، فيما كان الفريق

قد دخل معسكرا مغلقا أمس استعدادا للمباراة.

ويسعى الأهلي للظهور بشكل قوي، ومواصلة عروضه المميزة بعد حسم لقب البطولة عقب تغلبه على طلائع الجيش خلال الجولة الماضية.