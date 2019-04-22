منتخب تونس يطلب خوض مباريات أمم أفريقيا في القاهرة

طلب الاتحاد التونسي لكرة القدم، من اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا إقامة مبارياته في القاهرة، خلال البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة المقبلة. خلال البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة المقبلة. وبحسب مصادر في اللجنة المنظمة، فإن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، سيرفض طلب تونس خاصة أن القرعة أسفرت عن إقامة مبارياته في السويس.

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