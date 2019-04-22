غدًا: وزير الشباب والرياضة يفتتح البطولة الأفريقية لرفع الأثقال

يفتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة غدًا الثلاثاء بالصالة الرئيسية بإستاد القاهرة البطولة الأفريقية لرفع الأثقال المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ويشارك في البطولة خمسة عشرة دولة، بعدد 177 لاعبا ولاعبة.

وينظم الاتحاد المصري لرفع الأثقال غدًا قبل انطلاق المنافسات مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل هامة للبطولة الأفريقية ويحضر المؤتمر كل من رئيس الاتحاد الافريقي لرفع الاثقال خالد المهلهلي، ورئيس الاتحاد المصري لرفع الاثقال محمود محجوب، وشريف العريان أمين عام اللجنه الاوليمبيه المصريه، وعبد المنعم السويف رئيس مجلس إدارة نادي حديد عز الدخيله ونخبة من المسئولين والمستثمرين في قطاع الرياضة الحكومي والخاصة.

ويشارك المنتخب الوطني بعدد 14 لاعبا ولاعبة وهم: محمد إيهاب ،عبد الله جلال ،أحمد عادل ،محمد عاشور ،سليم محمد سليم، أحمد جابر ،أحمد سعد،مصطفي وحيد، والرباعات، سارة سمير، نعمة سعيد ،سمر حبشي،شيماء طلعت ،فاطمة محمود ،حليمة عبد العظيم .

وجهاز فني مكون من كابتن محمد موسي مدير فني،محمد حسني مدرب عام ،هاني شيخون إداري.

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وأكد محمد موسى المدير الفني لرفع الأثقال أن البطولة الأفريقية تشهد صراع عنيف مابين الدول المشاركة خاصة الكاميرون ونيجيريا والجزائر ومدغشقر والسودان، مشيرًا إلى أن لاعبي مصر متحفزين للتأهل التي ستقام

على أرض مصر من أجل حجز المراكز الأولى قبل خوض المنافسات القادمة للتصفيات التي تجرى من خلال أفريقيا وبطولة العالم القادمة.

وقال إن نجوم الأثقال لديهم العزيمة والقدرة على حصد أكبر عدد من الميداليات للفوز بالبطولة الأفريقية.

وأعرب محمود محجوب رئيس الاتحاد المصرى لرفع الأثقال عن سعادته البالغة بوجود راعى رسمى للبطولة الأفريقية لرفع الأثقال والذي سيساهم بدرجة كبيرة فى إنجاح البطولة وتقدم بالشكر لرجال مصر الوطنيين فى مقدمتهم محمد عادل حسنى وكذلك اللجنه الاوليمبيه المصريه وعبد المنعم السويف رئيس مجلس إدارة نادى "المؤسسة الراعية للبطولة".

وقال إن منافسات البطولة الأفريقية ستقام على الصالة المغطاة في إستاد القاهرة مشيرًا أن أعمال التطوير للاستاد لن تؤثر على إقامة البطولة الأفريقية لرفع الأثقال فى موعدها المحدد من 23-30 أبريل الجارى.