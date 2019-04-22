الأهلي يجهز حسام عاشور لمواجهة المصري بالدوري

يخضع حسام عاشور، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لبرنامج تأهيلي لتجهيزه لمباراة المصري التي تقام مساء الخميس المقبل على استاد الجيش بالسويس والمؤجلة من الأسبوعالـ19 في بطولة الدوري العام.
واشتكى عاشور من آلام في العضلة الضامة، ويخضع لبرنامج تأهيلي على أن يتم تحديد فرص
ويؤدي الأهلي مرانه عصر اليوم على ملعب التتش، تحت قيادة مارتن لاسارتي ، ويسعى الجهاز إلى تجهيز اللاعبين معنويا وفنيا من خلال المحاضرات النظرية وتدريبات الكرة.
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