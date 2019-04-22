مروان محسن يخضع لبرنامج استشفائي

يخضع مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لبرنامج استشفائي للتخلص من حالة الإجهاد العضلي التي اشتكى منها خلال الفترة الأخيرة، وتجهيزه الفترة القادمة ويغيب اللاعب عن مواجهه المصري

القادمة؛ بسبب الإيقاف.

وأدى مروان جلسة في الجيم أمس، وفقا للبرنامج الذي حدده الجهاز الفني للاعب على أن يعود للمشاركة في المران الجماعي.

وكان الجهاز الفني قد قام بتنفيذ برنامج استشفائي لبعض اللاعبين بعد العودة من فترة الراحة للتخلص من حالة الإجهاد؛ بسبب ضغط المباريات خلال الفترة الماضية، وتم وضع برنامج خاص لمروان محسن؛ للتعافي بشكل نهائي من حالة الإجهاد العضلي والتواجد مع الفريق في المران الجماعي.