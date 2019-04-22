يعود إسلام محارب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى المران الجماعي في غضون عشرة أيام، بعد انتهائه من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له للتخلص بشكل نهائيمن الإصابة، والعودة من جديد للتواجد مع الفريق وتجهيزه للمرحلة المقبلة.
واشتكى محارب من آلام في الحوض أبعدته عن المشاركة خلال
ويخضع محارب لفحص طبي عقب مباراة المصري، للاطمئنان على حالته، وتحديد موعد البدء بشكل تدريجي في المشاركة الجماعية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يكشف موعد عودة إسلام محارب للتدريبات الجماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.