الأهلي يكشف موعد عودة إسلام محارب للتدريبات الجماعية

يعود إسلام محارب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى المران الجماعي في غضون عشرة أيام، بعد انتهائه من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له للتخلص بشكل نهائي

من الإصابة، والعودة من جديد للتواجد مع الفريق وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

واشتكى محارب من آلام في الحوض أبعدته عن المشاركة خلال

الفترة الأخيرة، ويرغب الجهاز الفني والطبي في منح اللاعب الوقت الكافي، للتخلص بشكل نهائي من الإصابة قبل العودة للمشاركة الجماعية.

ويخضع محارب لفحص طبي عقب مباراة المصري، للاطمئنان على حالته، وتحديد موعد البدء بشكل تدريجي في المشاركة الجماعية.